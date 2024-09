Dengue primo caso autoctono in Italia Cosa significa e perché dobbiamo preoccuparci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Undiè stato identificato per la prima volta innel 2024, precisamente nell’area di Brescia. La notizia è stata diffusa dall’Agenzia di tutela della salute (Ats) che ha confermato che il 10 settembre 2024 è stato identificato unpositivo diin un paziente che non aveva effettuato viaggi all’estero, come confermato dall’indagine epidemiologica. Questo indica che si tratta di un”, ovvero co Il paziente, residente a Ospitaletto e che frequentava anche i comuni di Gussago e Monticelli per motivi lavorativi, si trova in buone condizioni cliniche. I comuni interessati hanno già adottato misure preventive, emettendo ordinanze e attuando disinfestazioni con trattamenti larvicidi e adulticidi.