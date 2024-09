Cosa c’è dietro l’arrivo delle rompighiaccio cinesi nell’Artico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dallo scorso luglio la Cina avrebbe inviato per la prima volta i suoi trenel Mar Glaciale Artico. Lo riporta Newsweek, che ha citato dati open-source di tracciamentonavi basati sul sistema di identificazione automatica. Unanavi, la “Xue Long 2”, è partita il 5 luglio da Qingdao, passando attraverso lo stretto di Bering per entrare nell’Oceano Artico tra il 13 e il 17 luglio prima di arrivare porto artico russo di Murmansk, per poi salpare nuovamente per il Mare di Barents. Un altro vascello, il “Ji Di” (varato a giugno, e considerato come il capostipite della nuova generazione di), è a sua volta salpato da Qingdao il 6 agosto e sta attualmente navigando nelle acque artiche vicino al confine tra la penisola russa di Chukchi e la costa nord-occidentale dell’Alaska.