Coppa Davis Arnaldi regala il secondo ‘punto’ all’Italia contro il Brasile

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteonon sbaglia: l’azzurro ha superato il brasiliano Monteiro in. Dopo il successo nel singolare di apertura di Matteo Berrettini su Joao Fonseca, Matteo, numero 33 del mondo, sconfigge Thiago Monteiro, numero 76 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno superato ilgrazie al doppio successo. L’Italia tornerà in campo venerdìil Belgio. L'articoloililCalcioWeb.