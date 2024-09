Cile-Bolivia | i padroni di casa pareggiano con il portiere avversario infortunato poi arriva il gol vittoria ospite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sarà ricordata a lungo dagli ospiti per la storicaesterna, che a livello di qualificazioni ai Mondiali non capitava addirittura dal 1993. Il modo in cui èta però rende ancor più magico il successo, il primo della storiana in terrana. La nazionale di Oscar Villegas, in vantaggio dal 13? grazie alla rete di Carmelo Algaranaz, si è fatta infatti recuperare in modo rocambolesco al 39? dal gol dell’ex Napoli Edu Vargas, che ha sfruttato l’infortunio delCarlos Lampe, fuori dal campo. Tutto ciò ha provocato l’indignazione della nazionalena, che hanno recriminato per l’evidente mancanza di fair-play. Lampe è stato poi portato via in barella, e il gioco è rimasto fermo per diversi minuti.