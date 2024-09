Cassano insiste | Frattesi meglio di Barella! Spiego il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024)rischia ormai di ripetersi a ogni nuova puntata di Viva el Futbol disponibile su Twitch. Come la volta precedente, l’ex fantasista italiano ci tiene a sottolineare quanto Davidesiadi Nicolò. RIPETITIVO – Antonioribadisce, ancora una volta, il suo pensiero su Nicolò: «L’ultima volta ho detto che èdi, e lo confermo. Non è un gran gol a farmi cambiare idea.non viene calcolato all’Inter e invece in Nazionale è il miglior giocatore dell’era Spalletti.non mi fa impazzire, invecefa bene tutto: la doppia fase, recupera palla e segna. Anche il gol realizzato da Moise Kean parte da lui. Merita più fiducia da parte del club».