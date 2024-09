Beach tennis - Le gare a Creta Minguzzi e Antonellini all’Europeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il 3° posto al Mondiale di Cesenatico, la coppia ravennate under14 di, formata da Martinae Martina, è pronta a tornare all’assalto dell’Europa, per ottenere il titolo sfuggito un anno fa a. Le due ravennati torneranno in azzurro anche per la rassegna continentale che si terrà nell’isola greca dal 30 settembre al 2 ottobre e per la quale sono state chiamate a rappresentare nuovamente l’Italia. Le due portacolori della Bts di Bagnacavallo – laè di Santerno, l’Antonelli proprio di Bagnacavallo – allenate da Andrea Fuschini, hanno ottenuto un avanzamento di classifica proprio in agosto, passando da 3.4 a 3.3 e si sono piazzate terze ai Mondiali romagnoli appena conclusi, sconfitte 9-1 in semifinale da un’altra coppia azzurra, Veronica Pastorello-Camilla Naldi.