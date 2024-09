Beach soccer Europei 2024 | Italia batte Germania ai supplementari e si qualifica per i quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il successo all’esordio contro l’Estonia, l’vince anche la seconda partita aglidiin corso ad Alghero. Una partita tiratissima contro la, complicata dall’espulsione di Remedi ma vinta per 4-3 all’overtime. La partita si sblocca nel secondo tempo con Genovali, e dopo appena un minuto dall’inferiorità numerica azzurra, i tedeschi pareggiano con Baaske. Peterson porta in vantaggio la, ma a due minuti dal termine dei tempo regolamentari arriva il pareggio di Giordani. Appena 9? e Fazzini riporta in vantaggio gli azzurri, poi è Olli a pareggiare nuovamente i conti. A 16? dalla fine, la girata di Sciacca fa esplodere il pubblico di casa: l’, con questa vittoria, si è assicurata il passaggio ai. Domani, invece, l’ultima partita del girone contro la Spagna.