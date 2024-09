AJ Lee | Non voglio guardare mio marito combattere dal vivo perché ho paura

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AJ Lee è stata recentemente menzionata durante le trasmissioni della WWE, in particolare in una storyline che coinvolge Drew McIntyre e CM Punk. McIntyre ha usato il nome di Lee come punto di scontro con Punk, arrivando persino a rompere un braccialetto che riportava i nomi di AJ Lee, moglie di Punk, e Larry, il cane di Punk. Durante una recente intervista con Haley Miller di “ComicBook”, AJ Lee ha condiviso i suoi pensieri sulla storyline in corso. Ha ammesso di essere un po’ distaccata dai dettagli, poiché evita dii match di suodala causa della tensione. Lee ha paragonato il suo modo di rimanere informata sul wrestling a controllare le email di lavoro fuori dall’orario lavorativo, sottolineando la sua preferenza di concentrarsi sul wrestling femminile e su lottatrici specifiche come Bayley e Naomi.