11 settembre 23 anni dopo il ricordo della tragedia americana Meloni | Non dimentichiamo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2996 vittime. Fu questo il bilancio di quell’11del 2001, quando l’America si scoprì vulnerabile e due attacchi terroristici smembrarono le Torri gemelle a New York e attaccarono il Pentagono. Unaordita da Osama Bin Laden e da Al Qaida e che segnò, per la prima volta nella storia, un atto di guerra sul suolo americano, al netto di Pearl Harbor. A distanza di tempo diverse le testimonianze di esponenti istituzionali e politici, dal presidente del Consiglio, Giorgia, ai presidenti delle Camere. Ildi Giorgia“Ci sono giorni che rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti. Avvenimenti che cambiano per sempre il corsostoria e con essa anche le vite di molti cittadini. L’112001 fu una di queste date. Un attacco terroristico devastante che colpì al cuore gli Stati Uniti d’America e l’intero Occidente”.