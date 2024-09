Verso Cagliari-Napoli settore ospiti sold out | quanti tifosi azzurri saranno in Sardegna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Si avvicina la gara traper la quarta giornata di Serie A, venduti tutti i biglietti disponibili per il. La sosta per le Nazionali volge al termine, mancano gli ultimi match, dopodiché tutti i calciatori torneranno nelle rispettive squadra. Anche ilattende i calciatori provenienti dalle fatiche in Nazionale, con Antonio Conte che intanto sta preparando la prossima gara di campionato.420 ipresenti in: settoriout Per la quarta giornata di Serie A, infatti, i partenopeiattesi alla Domus Arena di. La squadra sarà sostenuta da tanti. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, ildello stadio sarÃout. Sono stati letteralmente polverizzati i 420 biglietti messi a disposizione dei supporters partenopei.