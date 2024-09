RoFF19 | Marcello Mastroianni sul manifesto ufficiale della Festa del Cinema 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 10 settembre 2024)è il protagonista deldelè il protagonista dell’immaginediciannovesima edizionedeldi Roma, che si svolgerà dal 16 al 27 ottobreall’Auditorium ParcoMusica Ennio Morricone, con la direzione artistica di Paola Malanga, prodotta dalla Fondazioneper Roma presieduta da Salvatore Nastasi, Direttrice Generale Francesca Via. La fotografia è un omaggio al grande attore a cent’anni dalla sua nascita.è ritratto sul set di 8½ di Federico Fellini in uno dei suoi ruoli più iconici, quello di Guido Anselmi, regista in piena impasse creativa.