Robur voglia di lottare e tre punti Il lavoro riprenderà con il sorriso

(Di martedì 10 settembre 2024)oggi pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda la preparazione del Siena Fc in vista della prima gara casalinga della stagione contro il Montevarchi degli ex Lelli (allenatore, che fu vice di Pagliuca) e Franco (difensore centrale con 13 presenze nel campionato 2022/23). Per mister Magrini da valutare le condizioni di Hagbe, assente a San Donato e realisticamente out per ancora due o tre partite, e di chi come Lollo o Giannetti è uscito particolarmente affaticato dalla battaglia sportiva di Tavarnelle. Sicuramente sarà out il centravanti Semprini, che deve ancora scontare due giornate (rimediate lo scorso anno con la Fermana) e che sarà a disposizione per l’esordio in bianconero da domenica 29 settembre contro il Ghiviborgo in trasferta.