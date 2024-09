Ragazzo si uccide perché gay il coming out nella lettera d’addio | Scusatemi se non ho amato una donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo sfortunato protagonista di questa triste storia è undi Palermo che si è suicidato ad appena 33 anni a causa della sua omosessualità. Ora la sua famiglia e il fidanzato hanno deciso di rendere pubblica la sua storia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul clima ostile che vive la comunità Lgbt+ nel capoluogo siciliano, e non solo. Il giovane aveva fattoout propriosua.Leggi anche: “Anche noi siamo gay”, poi la violenta l’aggressione: 57enne picchiato a San Giovanni Rotondo Il contenuto delladelgay “Vi chiedo scusa se non sono riuscito ad amare unané ad amare bene un uomo per via della mia paura”, queste le struggenti parole delcontenutesuaresa pubblica dalla sua famiglia. “Era unmolto sensibile.