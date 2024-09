Occhio alle truffe | decine di siti fake vendono i nuovi iPhone 16

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 10 settembre 2024) Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. L’attesa per l’arrivo deidispovi presentati lunedì 9 settembre da Apple rischia di trarre in inganno moltissimi utenti e consumatori. Sfruttando l’impazienza e la trepidazione di molti, infatti, alcuni cyber-criminali hanno creatoad hoc per acquistare (in pre-ordine) gli ultimiche – a breve – saranno immessi sul mercato. Peccato che si tratti dibasate sugli16, con prezzi di gran lunga inferiori a quelli di listino e che portano a una duplice beffa: la mancata consegna del prodotto e il furto di dati personali. Compresi quelli di pagamento. LEGGI ANCHE > Apple è entrata ufficialmente nell’era dell’AI con il suo16 Non bisogna cadere nelle tentazioni, soprattutto considerando che Apple difficilmente mette in offerta issimi prodotti immessi sul mercato.