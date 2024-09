Meteo - Arrivo di Una Nuova Perturbazione Intensa da Mercoledì | Forti Temporali Vento e Neve Insoli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma - Una fortesta per colpire l'Italia, portando piogge intense,forte ea quotete sulle Alpi. Dopo una fase di maltempoche ha messo a dura prova diverse regioni italiane, la pressione atmosferica non sembra stabilizzarsi in modo deciso. La prima grandedi settembre è ine si prevede che porti condizionirologiche particolarmente avverse. Un fronte freddo, sostenuto da una massa di aria polare e alimentato da una profonda depressione sulla Scandinavia, attraverserà rapidamente il Regno Unito e la Francia, per poi interessare le regioni settentrionali italiane a partire dapomeriggio. Questadi tipo tardo ottobrino porterà piogge,e persinoa quote relativamente basse sulle Alpi.