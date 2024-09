Maria Rosaria Boccia dà forfait a È Sempre Cartabianca | tante perplessità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Saltata l'intervista dia È. L'imprenditrice, ex consigliera e figura controversa legata all'ex ministro Gennaro Sangiuliano avrebbe dovuto essere ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4 nella puntata di martedì 10 settembre 2024, ma ha deciso di ritirarsi all'improvviso, lasciando tutti spiazzati. L'annuncio della sua mancata partecipazione è arrivato in diretta dalla stessa Berlinguer, che ha spiegato: "Poco fa ci ha detto che non si sente, che in questo momento vuole prendere del tempo, ragionare e discutere anche con la nostra redazione. Quindi ci ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di spostare questa intervista alla prossima settimana. Ne stiamo discutendo, lo faremo sapere nel corso della trasmissione".