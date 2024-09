L’omicidio di Pierina Killer ripreso dal video | la t-shirt come prova regina | La indossava quella sera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli RIMINI Un braccio di ferro durato più di sei ore. Da una parte la Procura di Rimini, con in testa il pm Daniele Paci. Dall’altro il pool difensivo, rappresentato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. In mezzo lui: Louis Dassilva, 34 anni, in carcere dal 16 luglio scorso in quanto accusato deldiPaganelli, massacrata a Rimini il 3 ottobre scorso con 29 coltellate. La posta in gioco è alta: l’udienza che si è svolta ieri davanti ai giudici del Riesame di Bologna deve infatti decidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari. In altre parole: se il 34enne potrà tornare in libertà (magari ai domiciliari con braccialetto elettronico) o se dovrà rimanere ancora in carcere. Per il momento, i giudici del Riesame si sono riservati la decisione (attesa per oggi).