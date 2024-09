La figuraccia di Fedez | stona come una gallina senza l’aiutino tecnologico E il pubblico ride video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Unamondiale, finita sui socia chesi sa, in questi casi, ci sguazzano. Ilin cuiche cantail supporto fonico dell’autotune euna, fino a fermarsi, tra le risate del, segna l’ennesima tappa della carriera discutibile del rapper italiano, che sul palco sembra cavarsela davvero male,dimostra l’esibizione dell’altra sera al Festival Agroalimentare Amunì, a Torrenova (Messina). L’artista, che si è esibito nella località siciliana il 7 settembre, ha dovuto interrompere la sua performance a causa di un problema tecnico legato all’autotune, generando non solo imbarazzo ma anche un’ondata di commenti sui social media.e si difende: “Non sono Celine Dion” “C’è un problema tecnico. Ho un ritorno in cuffia”, ha provato a scusarsi