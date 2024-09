La coppia d’oro dei concerti | Noi Patti Smith e un sogno Quella notte al Franchi il rock si innamorò di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) di Bendetto Ferrara Quasi mezzo secolo di. Più di diecimila eventi. Iniziando dalla provincia, a un passo dalla strada. Claudio: "Io mi sbattevo per un’ associazione culturale di Grosseto. Il mioera portare Guccini a suonare nel mio circolo. Per parlarci chiamai il ristorante Vito, a Pavana. Mi dissero che il numero lo trovavo sull’elenco. Lo chiamai, lui accettò per cinquantamila lire più le spese". Massimo: "Io venivo dalla politica. Ero e in fondo ancora lo sono nel cuore, un berlingueriano convinto. Per Radiocentofiori mi occupavo dei, e quello diera l’evento più folle della storia. Lei stessa pensava di cantare in piazza, davanti a mille persone e si chiedeva perché la portassimo allo stadio. ’fatemi vedere la città, che mi importa dello stadio?’. Non immaginava 70mila persone arrivate lì per vedere lei e il suo gruppo. Incredibile".