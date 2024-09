Israele-Italia Morace | Episodi che dimostrano come il conflitto di Gaza debba trovare una soluzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) “Un gruppo di tifosi azzurri presenti allo stadio Alla Boszick Arena di Budapest per la partita di Nations League traha voltato le spalle al campo, prima dell’inizio della gara, al momento dell’inno israeliano. Poi, durante l’incontro, la delegazionena ha chiesto all’Uefa l’immediata interruzione dei cori proda parte dello speaker”. E’ quanto afferma in una nota Carolina, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Dueche in queste ore stanno facendo il giro del mondo, duecheildiuna, al più presto, prima che tutto questo degeneri in qualcosa di ancor più incontrollabile. Il Movimento 5 Stelle è da sempre favorevole alladei due popoli, due stati. È una questione che va avanti da più di cento anni ed è il momento metterla in pratica.