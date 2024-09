Il giallo del ripensamento di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca | Non ha chiesto compensi nessuna manina E infine arriva l’sms

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Ci ha ripensato. Era qui dal pomeriggio. Aveva concordato tutto ma poi, all’ultimo, a pochi secondi dalla messa in ondaha deciso di non rilasciare la sua intervista, in studio e in diretta, a Bianca Berlinguer. La mancata consulente dell’ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano non se l’è sentita di dire la sua verità sul caso dell’ex ministro a È. E le motivazioni ha provate a darle la conduttrice stessa in studio. Secondo la scaletta prevista,avrebbe dovuto rispondere alle domande di Berlinguer e poi sarebbe seguito un dibattito con ospiti in studio nel corso del quale l’imprenditrice avrebbe potuto prendere la parola dall’esterno nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario. Inizialmente Berlinguer aveva offerto un’intervista one to one.