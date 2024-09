Good Omens | la produzione dell’ultima stagione viene interrotta dopo le accuse a Neil Gaiman

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 10 settembre 2024) Cattive notizie per tutti i fan die dei lavori di. Ladella serie tv, tratta dal romanzo Buona Apocalisse a tutti, è statae la stessa Amazon non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Chiaramente si sospetta che le motivazioni siano legate allemosse allo scrittore qualche settimana fa e che facevano riferimento a violenze sessuali e domestiche subite da alcune donne. La notizia ci arriva direttamente da Variety che riporta come le riprese sarebbero dovute iniziare a breve in Scozia e David Tennant e Michael Sheen fossero pronti a riprendere i loro ruoli nellaconclusiva, la terza. Tuttavia è arrivato lo stop dellae non si sa di preciso quando dovrebbe riprendere. Sicuramente non significa che la serie venga cancellata, anzi tutto il contrario.