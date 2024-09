Emily in Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) L’attesa ormai è finita,sta per tornare. Ancora poche ore e finalmente vedremo l’americana più amata degli ultimi anni approdare nella città eterna. Ebbene si, per queste ultime puntate èa fare da sfondo alle mille avventure di: «Girare aè stato magico, è una città cosìntica» ha affermato Lily Collins oggi durante la conferenza stampa tenutasi nella Capitale. E alla domanda se ci fosse mai stata qualche altra opzione oltre, l’autore Darren Star ha affermato con sicurezza «Ho sempre saputo che sarebbe stata». Ed è con una vista da sogno e uno spritz che il cast al completo inaugura i festeggiamenti per il lancio degli episodi finali della quarta stagione, disponibili solo su Netflix da giovedì 12.