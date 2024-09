E Giorgia Meloni caccia la polizia dal suo ufficio | Teme complotti e fughe di notizie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) La premierè piuttosto nervosa. Da giorni i retroscena dei giornali raccontano che il caso Sangiuliano ha scatenato i retropensieri di Palazzo Chigi. Che ha parlato di una «regia occulta» dietro Maria Rosaria Boccia, mentre si affastellavano i collegamenti con la vicenda che ha coinvolto la sorella Arianna. Ovvero la fantomatica indagine per traffico di influenze di cui ha parlato Alessandro Sallusti e della quale non c’è traccia in tutte le procure d’Italia. Ora però c’è un salto di qualità. La premier non si fida più della. E ieri mattina ha deciso di allontanare gli agenti dallo spazio adiacente la stanza della presidenza del Consiglio, che si trova al primo piano.ha così deciso di privarsi del dispositivo di sicurezza garantito dall’ispettorato in servizio permanente nel palazzo del governo.