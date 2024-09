Bonus psicologo 2024 graduatorie online sul sito dell’Inps | accolte 3 325 domande su 400mila

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Leper l’accesso alsono consultabili sul. Con il messaggio 2976/l’Istituto informa che per l’anno in corso sono state3.325 su un totale di 400.505, in base ai fondi stanziati l’anno scorso. Si tratta di una percentuale pari allo 0,83%. Le risorse disponibili per coprire la misura nelammontano a 10 milioni di euro, così come nell’anno precedente. Per il 2025 il governo si è detto orientato a rifinanziare il. Resta però il nodo delle risorse, come per tutte le altre misure sul tavolo dal momento che la Manovra 2025 potrà contare “appena” su 25 miliardi di euro. Come accedere alla graduatoria Ledelsono suddivise per regione e provincia autonoma e sono basate sull’Isee, dando priorità ai redditi più bassi.