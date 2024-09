Boccia su Instagram | Offesa da Sangiuliano la mia nomina stracciata per un capriccio di donna E l’ex ministro incontra i vertici Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “La potenza è nulla senza controllo“. Maria Rosariatorna a lanciare i suoi “pizzini” su, postando una frase – accompagnata dalla foto di un mega yacht e dalla colonna sonora di Io vagabondo – che sembra rivolta a Giorgia Meloni, descritta dai retroscena come irritata per la sua intervista in programma martedì sera a È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4. “Un atto ostile” da parte di Mediaset, lo definisce l’entourage della premier, che teme nuove rivelazioni scottanti dell’influencer campana su Gennaro, suo ex amante costretto a dimettersi dadella Cultura per aver tentato dirla consulente, facendola partecipare all’organizzazione del G7 a Pompei e portandola in giro per l’Italia in varie trasferte (motivo per cui è indagato dalla Procura di Roma per peculato e rivelazione di segreto).