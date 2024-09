Barbara Calò è il nuovo CEO di Antonio Marras | prosegue il piano di Sandro Veronesi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Da quando è entrato nel mondo Oniverse (l’ex gruppo Calzedonia),sta affrontando una serie di cambiamenti strategici, che lo porteranno sicuramente verso nuove e importanti strade. La prima tra queste è la nomina diCEO del brand. Il designer di Alghero infatti accoglie la proposta di conferire il posto da manager alla ex Amministratrice Delegata a marchi come Jil Sander, Giorgio Armani, Prada., l’entusiasmo per la nuova CEO Da quando è entrato a far parte del gruppo veneto guidato daha intrapreso un importante percorso di crescita con aperture strategiche a Roma, Venezia, Firenze, Torino e Forte dei Marmi. Infatti, la nomina delCEO fa parte del percorso di undi sviluppo strategico per il brand dell’artista sardo.