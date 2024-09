ANIMANERA presenta MILANO SUBURBIA | tutti gli eventi previsti dal 15 settembre al 29 ottobre!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 10 settembre 2024)è un progetto di intervento artistico-sociale che utilizza il teatro comestrumento di valorizzazione dei quartieri periferici e come mezzo di integrazione.Il progettovuole stimolare la partecipazione di un pubblico chedifficilmente accede ai teatri istituzionali. Il teatro nelle periferie è un potente strumento perpromuovere l’inclusione sociale e culturale. E’ un modo per valorizzare e generare qualitàsociale e culturale nei luoghi al di fuori dei grandi centri, che coinvolge laboratoriteatrali/musicali, spettacoli e sinergie tra diverse realtà locali. Questo approccio ribalta laprospettiva, partendo dalla periferia per creare reti e opportunità di crescita.