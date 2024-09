Affari Tuoi è truccato? Vincita sospetta e De Martino sotto accusa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Il ritorno dicondotto da Stefano Desta portato con sé più domande che risposte. A sollevare i primi dubbi è stato Andrea Fagioli, critico televisivo per il quotidiano Avvenire, che non ha esitato a insinuare possibili «aggiustamenti» sui famigerati pacchi rossi, quelli con i premi più ricchi. Un'velata, ma certamente pungente, che mette in dubbio la trasparenza del gioco dei pacchi su Rai1. Con l'arrivo di Stefano De, il pubblico ha subito notato una serie di vittorie consecutive di alto valore che hanno fatto sorgere non poche domande. Fagioli, nel suo editoriale, ha insinuato che ci potrebbero essere stati interventi strategici per favorire il neo conduttore, facendo riferimento a una «fortuna»che ha caratterizzato le prime puntate.