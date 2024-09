A Seoul conferenza globale su uso militare IA | controllo resti umano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (askanews) – L’Intelligenza artificiale applicata al settoredeve essere permanentemente sotto ile non deve essere impiegata per una proliferazione di armi di distruzione di massa. Queste sono le indicazioni arrivate dal vertice Responsible AI in the Military Domain” (REAIM), un incontro multilaterale ospitato dalla Corea del Sud per discutere la governance dell’uso dell’IA nel contesto. “Nello sviluppo, dispiegamento e utilizzo dell’IA nel dominioè necessario mantenere un adeguato coinvolgimento, incluse misure che riguardano il giudizio e ilsull’uso della forza”, si legge nella “Blueprint for Action” rilasciata dal ministero degli esteri.