Un barattolo di marmellata ha inchiodato la stalker di Eleonora Abbagnato | è la mamma di una ballerina Ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “È stata colta con le mani nella”. È un’espressione che indica quando qualcuno viene colto sul fatto, in flagrante. Ma in questo caso si potrebbe dire che quel qualcuno l’ha presa alla lettera. Perché l’annosa vicenda giudiziaria che vedeva coinvolta lae un ignoto persecutore è finalmente giunta alla fine. A minacciare l’étoile, direttrice del corpo di ballo del Teatro Costanzi, è stata una madre, Giulia De Stasi, che ha deciso di spedire delle lettere minatorie adperché non dava ruoli abbastanza importanti a sua figlia. Una serie di missive in cui De Stasi perseguitava l’étoile dal 2016, ma che erano rimaste prive di un mandante. “Una missiva assai più aggressiva e grave – spiegò lariferendosi alla seconda lettera ricevuta in un mese -. Mi sono sentita minacciata, e lo stesso vale per la mia famiglia.