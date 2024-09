Travolto e ucciso a 47 anni L’ipotesi shock | investito per vendicare un furto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) È una donna di 65, italiana, la presunta responsabile dell’investimento di stanotte, in via del Coppino a Viareggio, ai ddel 47enne algerino, Malkoun Said, deceduto in ospedale a seguito delle ferite riportate. La donna, fermata con l’accusa di omicidio volontario, sarebbe stata vittima di unpoco prima dell’investimento. Secondo le ricostruzioni, la vittima, il 47enne algerino, avrebbe rubato la borsa della donna, spingendola ad agire per vendetta investendolo con l’auto. La dinamica è stata confermata dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’esito delle indagini, si spiega dalla Questura, è il frutto dell’analisi delle immagini delle telecamere presenti nelle vicinanze del luogo dell’incidente. L'articoloa 47perunproviene da The Social Post.