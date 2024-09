Temptation Island 13 una tentatrice e un tentatore arrivano da Uomini e Donne | i nomi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 9 settembre 2024)13 va in onda il 10 Settembre 2024 ma le registrazioni del programma sono già iniziate da tempo. La redazione del reality dei sentimenti ha reso noto sui social chi sono i tentatori, le tentatrici e le coppie ufficiali che prenderanno parte a questa edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia, pupillo di Maria De Filippi. Tra i ragazzi e le ragazze che metteranno alla prova l’amore delle coppie ci sono due famosi ex del trono classico di: scopriamo di chi si tratta.13: daal ruolo diLa redazione diha reso pubbliche sui social sia la foto dei ragazzi che tenteranno le fidanzate sia quella relativa alle ragazze che invece metteranno alla prova la fedeltà dei fidanzati.