Si stacca pezzo di balcone la consigliera Muscarà lancia l’allarme | Sicurezza nel Centro Storico Unesco di Napoli è a rischio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un grave episodio di degrado si è verificato in via Benedetto Croce,: undisi èto da Palazzo Filomarino in pieno, asfiorando una passante”. Lo denuncia laregionale indipendente Marì Muscara. “Siamo stati fortunati, ma non possiamo contare sulla fortuna. Ladei cittadini deve essere garantita”, sottolinea laI Vigili del Fuoco sono intervenuti subito, ma, aggiunge, l’incidente richiama l’urgenza di un piano di manutenzione ordinaria per il. “Da tempo sollecitiamo interventi per edifici come Palazzo Filomarino, un patrimonio culturale in pericolo. Non possiamo continuare a correre gli stessi rischi come giustamente ha denunciato il consigliere Di Stasio (unica voce udibile di una municipalità impalpabile).