Schiacciato contro la vetrina da un’auto pirata | a Viareggio si indaga per omicidio volontario

(Di lunedì 9 settembre 2024) La corsa in ospedale non è bastata a salvare la vita a Malkoun Said, un uomo algerino di 47 anni investito a(Lucca), in via del Coppino, poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il responsabile, che è fuggito dopo aver scaraventato l’uomoladi un negozio, potrebbe aver investito l’uomo volontariamente ma non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. La modalità con cui l’uomo è stato travolto avrebbe però indotto gli inquirenti a pensare ad un atto intenzionale. La vittima, che è stata trovata agonizzante e priva di sensi da una coppia di passanti, è stata ricoverata in ospedale ma è morta alcune ore dopo a seguito delle ferite riportate. L'articololada: asiperproviene da Il Fatto Quotidiano.