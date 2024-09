Reggio Emilia nati prematuri | la scoperta che aumenta la possibilità di sopravvivenza dei neonati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Il ‘dotto di Botallo’ aperto, ossia quel vaso arterioso che congiunge l’aorta all’arteria polmonare, si correla in maniera significativa con la mortalità e la morbilità neonatale. A dirlo è la ricerca della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale (Tin) dell’Ausl disulla prestigiosa rivista internazionale Plos One. Lo studio ha coinvolto tutte le Tin dell’-Romagna e raccolto i dati relativi a 218 neodi peso inferiore ai 1.500 grammi: il monitoraggio ecocardiografico ed emodinamico sono infatti fondamentali nella gestione dei neograndi pretermine, ossiaprima della ventottesima settimana. Alcuni parametri ecografici ed emodinamici si sono dimostrati estremamente affidabili per individuare i pazienti che possono giovarsi del trattamento farmacologico, riducendo anche la necessità del ricorso alla terapia chirurgica.