Protezione animali siglato protocollo d’intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e l’Enpa

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un giorno molto importante per chi si occupa di tutelare l’ambiente e salvare vite: il 24 luglio 2024 è stato firmato iltra ildel, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e(ODV). Attraverso la sottoscrizione di tale, il Dipartimento e L’Enteanimale intendono mettere a fattor comune le rispettive specificità e competenze per potenziare le attività di soccorso propedeutiche alla tutela dell’ambiente e deglicoinvolti in situazioni emergenziali. Una 360°, infatti, che consentirà, nel rispetto delle relative funzioni, la collaborazione non solo tecnico-operativa negli interventi di soccorso bensì anche di quegli ambiti formativi ed addestrativi in grado di affinare le procedure e la conoscenza del mondo animale e ambientale da parte degli operatori VF.