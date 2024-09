Pagelle Israele-Italia | Frattesi do di petto Bellanova bocciato noi siamo i bianchi!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Altra vittoria, altri 3 punti. Non era la Francia, mapoteva rappresentare una trappola per l’. Lo aveva detto Spalletti, alla vigilia della seconda partita di Nations League, ma gli azzurri hanno superato abilmente l’ostacolo. Successo arrivato per 1-2, in retee Kean, nel finale rete di Abu Fani utile solo ad accorciare le distanze. Nellediredatte dalla redazione di CalcioWeb l’MVP va a, preziosissimo in entrambe le fasi. Ottimi voti anche per Ricci, Tonali e Dimarco.. LediDonnarumma 6: quasi inoperoso per l’intero match, quando ci deve mettere i guantoni lo fa e lo fa bene. Non può nulla sul gol di Abu Fani. Gatti 6: partita attenta la sua, come per tutto il resto della retroguardia azzurra. Mezzo voto in meno per un giallo inutile preso per proteste. Buongiorno 6.