Napoli le parole di Pierpaolo Marino E Kvara…

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ex dirigente die Udineseha rilasciato alcune dichiarazioni al portale www.tuttomercatoweb.com. Di seguito le suesul club azzurro. Conte è stato accontentato su tutto dal. “Gli azzurri hanno fatto un mercato come andava fatto, avevano bisogno di rifondarsi per motivi diversi dalla Juventus, in quanto c’erano stati rumours negli spogliatoi e una stagione fallimentare”., il caso OsimhenMa poi “C’è stata la penalizzazione di aver gestito il caso Osimhen con eccessiva lentezza, però dopo sono stati fatti acquisti importantissimi come Neres e McTominay. I club che hanno fatto di più e meglio sonoe Juventus. Conte è stato non solo accontentato, ma fatto felice”. La ‘precisazione’ disu Lukaku Lukaku sposta gli equilibri? “La cosa importante è che va in doppia cifra, così come faceva Osimhen.