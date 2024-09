Morto folgorato in casa la fine atroce di Carmine Diamante | i fan del cantante sotto-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) E'ilneomelodico di Napoli, all'anagrafeSaturno. Il 35enne, originario di Ponticelli, sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. Stando alle prime informazioni, l'artista sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nelladi vacanze dei genitori a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I soccorsi del 118 hanno provato a rianimare l'uomo una volta giunti sul posto, ma per lui purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare., infatti, sarebbe stato accompagnato già senza vita al Pineta Grande Hospital. I carabinieri di Castel Volturno e della sezione radiomobile di Mondragone hanno accertato che l'artista avrebbe preso la scarica elettrica toccando il rubinetto di una fontana mentre giocava con i nipoti nel cortile di. Così sarebbesul colpo.