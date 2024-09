Milano | Bellocco ucciso con ventina di coltellate ferite mortali al cuore e collo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 set. (Adnkronos) - Antonio, rampollo del clan di Rosarno e con affari nella curva Nord nerazzurra, è statomercoledì 4 settembre dal capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta con unadi. E' quanto trapela dall'autopsia. In particolare, da quanto emerge, sono sei leale cinque quelle sferrate al, ciascuna, letale visto l'area in cui sono state sferrate e la forza di chi impugnava l'arma a serramanico. Le altre, invece, sono più superficiali e sempre concentrate sul busto. Nessun proiettile è stato trovato nel corpo del 36ennea Cernusco sul Naviglio, comune alle porte di. La salma, dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, sarà restituita alla famiglia per le esequie.