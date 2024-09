LIVE Israele-Italia 0-1 Nations League calcio in DIRETTA | Frattesi ancora letale in area di rigore!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Due minuti di recupero. Settima rete a fronte di 21 gare in nazionale per Davide, il 24enne trova il secondo centro consecutivo dopo la rete alla Francia di venerdì scorso. Media di un gol ogni tre partite. 37?II, 0-1! Inserimento vincente del centrocampista su cross perfetto dalla sinistra di Dimarco! Il numero 16 colpisce di petto sul filo del fuorigioco. 34? Possesso palla prolungato degli azzurri,chiuso e corto in 20 metri. Raspadori prova ad abbassarsi per ricevere e legare centrocampo ed attacco senza particolare fortuna. 31? Si scalda Di Lorenzo. 30? Squillo! Solomon sfrutta l’indecisione di Bellanova che non allontana il pallone in. Il destro a giro del numero 10 termina alto. 27? Chance Bellanova, prima vera palla gol azzurra.