Il biondo di tendenza arriva da Venezia 81 e puoi ottenerlo così

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le abbiamo ammirate, le abbiamo osservate sfilare a una delle kermesse cinematografiche più importanti e ne abbiamo apprezzato i look. Ma c’è un dettaglio che non può esserci sfuggito: il(favoloso) sfoggiato da tantissime star sul red carpet di81. È quella, infatti, una delle tendenze per gli hair look che vogliamo sfoggiare anche noi. Sfumature brillanti, vivide, capelli sani e curati, che hanno fatto bella mostra di sé diventando dei veri e propri elementi fondamentali dei tanti look che abbiamo visto nelle tante giornate di kermesse. Dai capelli lunghi della sempre favolosa Angelina Jolie, al caschetto sbarazzino di Cate Blanchett, fino alla chioma selvaggia (e in perfetto pendant con il look) di Eva Herzigova, senza dimenticare il capello liscio e voluminoso di Nicole Kidman e il taglio androgino di Tilda Swinton.