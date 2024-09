Harris vs Trump | ovvero Barbie contro Oppenheimer

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mi dispiace. Ho già visto questo film. O meglio, entrambi questi film. L’anno scorso. Da una parte, è: ‘Sono una ragazzain un mondo di’. E dall’altra, è: ‘Ora sono diventato Morte, la distruttrice di mondi’. Tranne per il fatto che questo non è, il grande dilemma degli spettatori del 2023. Sono le elezioni presidenziali del 2024”. Così scrive Niall Ferguson sul Mail on Sunday. “Da quando Kamalaha sostituito Joe Biden come candidato democratico alla presidenza, gli architetti della sua campagna sono riusciti a creare la loro Dream House. L’interno della Democratic National Convention di Chicago la scorsa settimana non era rosa bubblegum, ma in termini di contenuto politico era una festa in piscina.