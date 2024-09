Giaccherini | Nel mio centrocampo titolare c’è un giocatore dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Emanueleha espresso la sua preferenza per quanto concerne ildell’Italia ideale: unrientra nel suo disegno. LA PREFERENZA – Emanueleè intervenuto a Radio TV Serie A sul tema delideale dell’Italia secondo il suo punto di vista, indicando un centrocampistacome parte del suo immaginario: «Vedo Barella, con Ricci e Tonali. Per il resto, abbiamo Dimarco e Cambiaso che fanno cross contro la Francia ci sono arrivati Frattesi e Retegui. Ma per me, in ogni caso, ci vogliono dei giocatori da area di rigore in attacco. Può essere una bella coppia quella composta da Retegui e Kean, per quanto riguarda il fronte offensivo».