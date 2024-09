Getta caffè bollente addosso ad un neonato e scappa | è caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024)internazionale in Australia per catturare l’individuo accusato di avertosu undi Brisbane, provocandogli gravissime ustioni al viso e agli arti. La polizia australiana sospetta che l’uomo, accusato di atti volti a causare gravi lesioni personali, abbia lasciato il Paese e si sia nascosto all’estero.Leggi anche: Autobus, terribile incidente: schianto e morte L’incidente è avvenuto il 31 agosto scorso, quando ilsi trovava con la sua famiglia in un parco della periferia di Brisbane. Secondo alcuni testimoni, uno “strano uomo” si è avvicinato al gruppo, ha rovesciato una borraccia disul bambino e poi è fuggito a piedi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso da un’infermiera fuori servizio, che ha cercato di mitigare le ustioni con acqua fredda.