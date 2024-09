Equitazione Marco Di Paola rieletto presidente della Fise

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024)Diha battuto la concorrenza di Clara Campese e Duccio Bartalucci ed è statocon il 7.130 voti favorevoli (67,49). “Vorrei ringraziare tutti per questa grande prova di democrazia e di fiducia a me, alla mia visione e a quello che abbiamo fatto fino a oggi e a quello che abbiamo promesso che faremo nei prossimi anni – le prime parole di Didopo la rielezione -. Ringrazio tutti i presidenti regionali che in questi anni mi hanno supportato. La federazione e’ una, ha una sua visione e dobbiamo andare tutti nella stessa direzione”. Presenti il 64,24% degli aventi diritto. “Il movimento sportivo equestre mi ha confermato la fiducia, siamo persone prestate a questa attività ma cerco di dare tutta la mia professionalità e passione nella gestione di questo movimento meraviglioso che sono gli sport equestri.