Eccellenza Il Montefano in 10 fa il colpaccio allo Stadio della Vittoria | Tolentino battuto 0-1 al 94?

(Di lunedì 9 settembre 2024) I locali, in superiorità numerica per l’espulsione di Orlietti, falliscono un rigore con Naddeo (traversa). Guzzini, entrato all’86’, firma il golper i viola. Clean sheet per il portiere ex Filottranese Strappini, 9 settembre 2024 – Ha il saporegrande impresa quella compiuta ieri dal” contro il, nella prima giornata del campionato di. I viola di mister Manisera, infatti, in inferiorità numerica dal 67? per via dell’espulsione di Orlietti, vincono con un gol al quarto dei cinque minuti di recupero messo a segno da Guzzini, subentrato da appena 8 minuti. Per il portiere filottranese Strappini, inoltre, l’avventura nel massimo campionato regionale inizia con un clean sheet, venendo graziato dalla traversa colpita da calcio di rigore di Naddeo sullo 0-0.