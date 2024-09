Cristina e Giacomo nozze a Foligno insieme ai pacchisti di ’Affari Tuoi’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono arrivati da tutta Italia per partecipare allediGrimaldi, make up artist diche nella puntata didel 20 maggio scorso aveva vinto 19mila euro, accettando l’offerta del Dottore, dopo aver rifiutato per tre volte la somma di 44mila euro. La giovane umbra, diventata subito popolare a Saxa Rubra per le sue straordinarie doti di empatia e spontaneità, aveva annunciato sulla rete ammiraglia Rai il matrimonio imminente conBenedetti, anche lui folignate, con il quale è convolata asabato pomeriggio. A unirsi a loro,ad amici e parenti, anche la grande famiglia deidi Rai Uno chealla trentacinquenne umbra hanno condiviso oltre dieci puntate di trepidazione e speranza.