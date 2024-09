Borsa | Europa in rialzo con le banche Milano regina +12%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Borse europee positive a metà seduta, con(Ftse Mib +1,2%) in testa davanti a Madrid (+0,9%), Francoforte (+0 ,88%), Parigi (+0,84%) e Londra (+0,76%), nonostante il calo dell’indice Sentix a -15,4 punti contro i -12,4 previsti, che misura la fiducia degli investitori dell’Eurozona. Positivi i futuri Usa in attesa delle vendite di veicoli, delle scorte di magazzino e delle vendite all’ingrosso nel mese di luglio, insieme alle aspettative dei consumatori sull’inflazione in agosto. Vendita a 145,5 punti il ??differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,3 punti al 3,67% e quello tedesco di 5,1 punti al 2,22%. Si mantiene inil greggio (Wti +0,96% a 68,31 dollari al barile), che resta comunque sotto la soglia dei 70 dollari, mentre accelera il gas (+2,11% a 37,25 euro al MWh) , con l’arrivo dei primi freddi autunnali.